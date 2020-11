Die Wintertagung des Ökosozialen Forums findet 2021 von 21. bis 28. Jänner statt. Das Besondere bei der kommenden Ausgabe: Wegen Covid-19 werden sämtliche Inhalte ausschließlich online und kostenlos verfügbar sein.

Die Fachtage sind jeweils zweigeteilt – in einen Live-Block (Webinar aus dem Wintertagungs-Studio) und in einen Online-Block (Videos in der Wintertagungs-Mediathek). Eine Ausnahme ist der Online-Eröffnungstag Agrarpolitik. Er kann zur Gänze als Webinar in Echtzeit verfolgt werden.

Der Live-Block jedes Fachtags wird als Fachtags-Webinar aus dem Wintertagungs-Studio übertragen – hier haben Teilnehmer die Möglichkeit, über die Webinar-Software in Echtzeit mitzudiskutieren. Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich und ab Dezember 2020 möglich, die Plätze sind begrenzt. Der Online-Block steht in Form von Videos in der Wintertagungs-Mediathek bereit, und zwar ab rund einer Woche vor dem jeweiligen Fachtag. Dafür ist keine Vorab-Anmeldung notwendig.

Unter dem Motto “Gemeinsam is(s)t man besser: Gemeinsam aus der Krise lernen, gemeinsam zukunftsfit werden” stehen die brisantesten Fragen aus Land- und Forstwirtschaft sowie Lösungsansätze für eine zukunftsfitte Landbewirtschaftung im Mittelpunkt. Die Palette reicht vom Kampf gegen die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust – vom ersten Glied der Lebensmittelwertschöpfungskette bis zum letzten.

Die Termine für die Fachtags-Webinare

Donnerstag, 21. Jänner 2021

Eröffnungstag Agrarpolitik – 10:00 bis 12:15

Freitag, 22. Jänner 2021

Gemüse-, Obst- und Gartenbau – 09:00 bis 11:15

Montag, 25. Jänner 2021

Kommunikation– 09:00 bis 11:30

Landtechnik – 13:30 bis 16:15

Dienstag, 26. Jänner 2021

Geflügelhaltung – 09:00 bis 11:40

Ackerbau – 13:30 bis 16:00

Mittwoch, 27. Jänner 2021

Schweinehaltung – 09:00 bis 11:30

Berg&Wirtschaft – 13:30 bis 15:45

Donnerstag, 28. Jänner 2021

Grünland- und Viehwirtschaft – 10:30 bis 13:00

Infos und Anmeldung: https://oekosozial.at/unsere-themen/landwirtschaft/wintertagung-2021-2/

M.S.

- Bildquellen - Bildschirmfoto 2020 11 05 Um 14.58.31: Bildschirmfoo