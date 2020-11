RZO: Großes Angebot zufriedenstellend verkauft

599. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Wels am 5. November 2020

Bei der Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am 5. November in Wels wurden bei allen Rassen sehr ansprechende Tiere angeboten. Die qualitativ hochwertigen Tiere konnten zu sehr guten Preisen verkauft werden. Erstmals gab es vor allem bei Brown Swiss ein größeres Angebot in guter Qualität. Sowohl die Brown Swiss-Kühe als auch die Fleckviehkühe erzielten im Durchschnitt über € 2.000,-.

Sehr erfreulich war auch der Absatz bei den Fleckvieh-Jungkalbinnen und bei den Holsteinkühen.

Die nächste Versteigerung in Wels am 3. Dezember ist die 600. Versteigerung, die in Wels abgehalten wird. Aufgrund der derzeitigen Situation wird die Versteigerung wie üblich durchgeführt, ein größeres Event zum Jubiläum ist vorerst nicht geplant.

Wir ersuchen um rasche und umfangreiche Anmeldung von Großrindern und Kälbern.

Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden in Freistadt am Mittwoch, 11. November 2020 und in Wels am Donnerstag, 3. Dezember 2020 statt.

Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 25. November 2020.

Download: Pressebericht 599 Vstg