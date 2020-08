Ferkelmarkt KW 32/2020: Märkte geräumt, Notierung stabil

Zwar haben sich die Schweinemärkte im gesamten EU-Raum spürbar beruhigt, der aufgebaute Rückstau fertiger Schlachtschweine in Deutschland lässt sich aber nicht so rasch abbauen, wie vielleicht aufgrund der Wiederaufnahme der Schlachtungen bei Tönnes erhofft wurde. Noch handelt es sich um nicht mehr als einen Probebetrieb in einer Schicht.

Der Ferkelabsatz in Deutschland funktioniert aber wieder weitgehend so, wie für diese Jahreszeit üblich. Die Ferkelpreise bleiben international auf niedrigem Niveau, die Angebote deutlich unter Empfehlungspreisen werden aber sukzessive weniger.

Am heimischen Ferkelmarkt passen Angebot und Nachfrage gut zusammen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Märkte in allen Bundesländern vollständig geräumt. Die heimische Ferkelnotierung bleibt unverändert auf 2,35 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 32/3. bis 9. August 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,35 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com