Ferkelmarkt KW 26/’22: Notierung unverändert, es gibt aber positive Signale

Ein geringes Angebot und eine gestiegene Nachfrage bewirken steigende Schlachtschweinepreise im gesamten EU-Raum. Das steht im Einklang mit positiven Signalen vom Fleischmarkt

Diese Entwicklungen stärkten auch die Ferkelmärkte. Besonders in Ländern mit extrem niedrigen Ferkelpreisen steigen die Ferkelnotierungen in dieser Woche. Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland verbessert sich die Notierung, umgerechnet auf unsere Usancen, um 10 Cent. Auf unserem Referenzmarkt wird von einer deutlich belebten Ferkelnachfrage berichtet.

Auf dem heimischen Ferkelmarkt wiegt der Rucksack zurückgestellter Ferkel aus den Vorwochen nach wie vor schwer. Die Verkaufsgewichte sind deutlich höher als üblich. Somit haben die Mäster einen verrechnungfreien Gewichtsvorteil. Die heimische Ferkelnotierung bleibt stabil.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 26/’22 (27. Juni bis 3. Juli)

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,50 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

