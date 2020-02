Eiermarkt KW 07/2019: Markt ausgeglichen

Das Produktionsniveau ist derzeit hoch, derzeit finden kaum

Umstallungen statt.. Durch die Semesterferien verlagert sich die

Nachfrage in den drei Ferienwochen in die Wintertourismusgebiete.

W hrend die Nachfrage nach Frischeiern kontinuierlich l uft, steigt

der Bedarf der F rbereien weiterhin.

AT und DE: Bioeiererzeugung im Aufwind In Deutschland sind zurzeit

ber 475 Biobetriebe gemeldet, das entspricht einem Anteil von etwa

11,5 % an der gesamten Eiproduktion. In sterreich ist der Anteil an

Biolegehennen von J nner 2019 bis Anfang 2020 von 11,6% auf 12,3%

angestiegen. Derzeit sind 465 Biobetriebe mit 853.143 Biolegehennen

gemeldet.

Quellen: MEG, Bonn, QGV, Tulln

EZG Frischei