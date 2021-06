RZV: Kälber sind gefragt

Bei der Kälberversteigerung vom Montag war der Auftrieb etwas kleiner als zuletzt. Insgesamt wurden 330 Kälber aufgetrieben, welche restlos verkauft wurden. Auch diesmal waren zahlreiche private Käufer anwesend, sodass sich von Beginn an ein flotter Versteigerungsverlauf ab-zeichnete. Gut mastfähige Kälber in allen Gewichtsklassen erzielten Preise bis € 6,70 netto. Erfreulich war, dass mittlerweile rund ein Drittel der angelieferten Stierkälber genetisch horn-los oder enthornt sind. Dieser Wert wird in den nächsten Jahren durch den intensiven Einsatz genetisch hornloser Besamungsstiere weiter zunehmen. Auch in den nächsten Wochen kann von einer steigenden Nachfrage ausgegangen werden. Wir ersuchen daher alle Mitglieder, die Marktsituation zu nutzen und ihre Kälber über die Versteigerung in Regau zu vermarkten, um auch in den Sommermonaten für unsere Rindermastbetriebe ein ausreichendes Angebot anbieten zu können.

254 Stierkälber kosteten bei einem Durchschnittsgewicht von 95 kg durchschnittlich € 5,48 netto je kg (+0,08), was einen Bruttopreis von ca. € 588,35 je Kalb bedeutet, wobei für sehr gute Qualitäten Preise bis € 6,70 netto erzielt wurden. Fleckviehkälber kosteten bis 90 kg im Schnitt € 5,74, bis 100 kg € 5,59, bis 110 kg € 5,65 und bis 120 kg € 5,22. Rund 20 % der ange-botenen Stierkälber wurden von den Firmen Rinderbörse GesmbH und Wiestrading angekauft. Eine größere Anzahl erwarben einige Mäster aus der Region sowie die Firma Kaufmann Agrar GmbH aus Niederösterreich.

Die 49 angebotenen weiblichen Nutzkälber konnten den guten Durchschnittspreis der letzten Versteigerung noch einmal deutlich steigern. Das Preisband reichte je nach Qualität von € 1,60 bis € 5,40. Der Durchschnittspreis bei einem Durchschnittsgewicht von 97 kg betrug € 4,52 netto (+0,14).

Die 27 angebotenen weiblichen Zuchtkälber waren mit einer durchschnittlichen Nachfrage konfrontiert. Der Durchschnittspreis bei einem Durchschnittsgewicht von 122 kg betrug € 534,32. Den Höchstpreis von brutto ca. € 620,- erzielte der Zuchtbetrieb Grasegger aus Schlierbach für ein gut entwickeltes Ex Machina-Kalb.

Die nächsten Kälberversteigerungen finden am Montag 14. Juni und am Montag 28. Juni statt. Die nächste Zuchtrinderversteigerung findet am Dienstag 29. Juni statt. Versteigerungsbeginn: Stierkälber 10:00 Uhr, Zuchtkälber 12:00 Uhr

Versteigerungsbeginn Zuchtrinder: 11:30 Uhr

Download: 210531 Kälbermarkt