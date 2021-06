Online-Symposium: Die Weideverpflichtung in der neuen EU-Bio-Verordnung

Die neue EU-Bio-Verordnung wird am 1. Jänner 2022 in Kraft treten. Auf nationaler Ebene macht dies Anpassungen der Rechtsvorschriften für die biologische Produktion erforderlich. Besonders betroffen ist die biologische Tierhaltung aufgrund neuer Haltungs- und Weidebestimmungen.

Weideverpflichtung

im Fokus

Um Chancen und Herausforderungen des neuen Regelwerks zu diskutieren, veranstaltet das Netzwerk Zukunftsraum Land ein zweiteiliges Online-Symposium. Landwirte, Berater und alle an dem Thema interessierten können teilnehmen und ihre Anliegen einbringen. Ziel des Dialogs ist, zu einem unionsweit umsetzbaren Ansatz vor allem im Hinblick auf das Weidemanagement beizutragen und dazu alle Steakholder an einen Tisch zu holen.

Die Veranstaltungstermine sind:

• 9. Juni 2021, 9.30 bis 16 Uhr – Fachlicher Dialog zum Thema „Tierhaltung und Weidemanagement im Bio-Landbau“.

• 10. Juni 2021, 9.30 bis 13.15 Uhr – EU-weites Forum zur Entwicklung des Bio-Landbaus mit Jan Plagge, Präsident der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen.

Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung bis spätestens 7. Juni 2021 möglich. Registrierung bitte online unter:

www.zukunftsraumland.at/veranstaltungen/9680

- Bildquellen - W Weidetriebweg 8 ID89573: agrarfoto.com