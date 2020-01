Ferkelmarkt KW 02/2020: Öhyb-Notierung stabil auf 3,20 Euro/kg

Wie vor Weihnachten bereits angekündigt, behaupten sich die Ferkelpreise auch am Jahresanfang in ganz Europa auf stabilem Niveau. Einer weiterhin lebhaften Nachfrage steht ein unverändert unterdurchschnittliches Angebot gegenüber. Damit ist auch zu Beginn des Jahres 2020 eine hohe Absatzsicherheit garantiert.

Eine wunschgemäße Belieferung der Schweinemäster kann nach wie vor nicht umgesetzt werden, die Wartezeiten haben sich aber zuletzt in einigen EU-Ländern verkürzt.

Die Sorge der Branche vor allem in Deutschland wegen der herannahenden Afrikanischen Schweinepest hat in den letzten Wochen nochmals stark zugenommen. Der letzte Fall in Polen liegt nur mehr ca. 20 km von der deutschen Grenze entfernt.

Auch am heimischen Ferkelmarkt liegt die Nachfrage unverändert deutlich über dem Angebot. In den nächsten Wochen wird die Angebotsmenge saisonbedingt sogar noch abnehmen. Damit bleibt die Ferkelversorgungssituation in Österreich weiterhin knapp. Die Notierung der Ferkelringe bewegt bleibt stabil auf 3,20 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 02/ 7. bis 12. Jänner 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,20 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com