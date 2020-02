Strategie zum Wolf

Das Thema Wolf lässt uns nicht los: Hatte im Vorjahr eine Befragung im Auftrag des WWF ergeben, dass zwei Drittel der Österreicher die Rückkehr des großen Beutegreifers Wolf befürworten, so zeigt eine neue Umfrage ein gänzlich anderes Bild: Der Kärntner Almwirtschaftsverein hatte beim selben Institut mit derselben Stichprobengröße eine Befragung in Kärnten und Osttirol in Auftrag gegeben – das Ergebnis: Betroffene im ländlichen Raum denken deutlich anders als die restliche Bevölkerung, vor allem in den Städten.So sprechen sich 46 Prozent der Befragten gegen die Rückkehr der Wölfe aus, 62 Prozent sind der Überzeugung, dass das Vieh auf der Alm nicht geschützt werden kann, und 51 Prozent stimmen einem Abschuss von „Problemwölfen“ zu.Für den Tiroler Bauernbund-Nationalrat Hermann Gahr, der sich seit Jahren mit dem Thema Wolf befasst, ist die Schlussforderung klar: „Wir müssen vermehrt auf Aufklärung in urbanen Gebieten setzen!“ Und er erinnert auch daran, dass es erst vor Kurzem zwei Wolfssichtungen auf Skipisten in Kärnten und Südtirol gegeben hat – ein klares Zeichen, dass die Tiere die Scheu vor den Menschen verloren haben.Wie schnell sich der Wolf ausbreitet, zeigt das Beispiel Trentino: Dort gab es im Jahr 2012 nur einzelne Tiere, heute sind es über 60. Höchste Zeit also für einen Schulterschluss und eine österreichweite gemeinsame Strategie von Landwirtschaft, Tourismus, Jagd und weiteren Betroffenen, bevor uns das Problem über den Kopf wächst. Dabei wird man auch offen über Forderungen nach wolfsfreien Zonen und einer kontrollierten Bejagung reden müssen.