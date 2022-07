Agrar-Terminmarkt 6. Juli ’22 – Weizenpreis steht wieder unter Druck

Zum Tagesanfang notierte der Weizenpreis noch im Plus, gegen Mittag drehte der Markt aber erneut in Minus. Der Markt baute das Minus sehr schnell aus. Die US-Weizenmärkte haben die Hauptlast der Verkäufe zu tragen, wobei alle drei US-Märkte in den letzten Wochen spektakulär gefallen sind. Allein seit dem 17. Mai ist der Septemberweizen in Kansas City von seinem Höchststand um 174,16 $/t auf drastisch überverkaufte technische Werte gesunken. Der russische FOBPreis bricht mit dem Fortschreiten der Weizenernte ein: Laut Sov Econ ist der FOB-Preis auf 375 $/t gefallen, was einem Rückgang von 25 $/t in dieser Woche entspricht. Außerdem senkte Russland in dieser Woche seine Exportsteuer auf 84 $/t gegenüber 146 $t in der Vorwoche.

Die Preise für Palmöl fielen am Montag um 7,6 % und am Dienstag um weitere 4,1 %, da die weltweite Korrektur bei Pflanzenöl anhält. Die Tatsache, dass Indonesien seine Exportquoten erhöht hat, scheint diesen Markt hart zu treffen. Der Rapspreis konnte sich gestern einigermaßen gegen den Abwärtstrend halten. Gestern brachen auch die Rohölmärkte stark ein. WTI verloren knapp 10 %.

Auch heute Morgen notieren die Pflanzenöle im Minus. Der

Weizenpreis an der Matif wird weiter unter Druck stehen

220706 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de