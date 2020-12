Da die Corona-Tests nur eine Momentaufnahme sind, werden weitere Schutzmaßnahmen getroffen. Schon seit dem Frühjahr setzt Agrana an ihren Standorten auf kontaktlose Schichtübergaben, die physische Trennung von Arbeitsplätzen, die Reduzierung von Fremdfirmen in den Werken, strenge Vorgaben für die Nutzung von Sozialräumen und eine Tragepflicht von Mund-Nase-Schutzmasken. Aktuell sind bei Agrana in Österreich 15 von rund 2.000 Mitarbeitern mit dem Covid-19 Erreger infiziert.

Red. MS