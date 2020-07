Probewohnen soll Lust auf das Landleben machen

Fünf Gemeinden in der Oststeiermark bieten Ferienwohnungen für Gäste zum Probewohnen an. Ziel ist es, den Gästen zu zeigen, wie es sich in der Region so lebt und dadurch neue Gemeindebürger zu gewinnen, berichtet orf.at.

Hintergrund ist die massive Abwanderung aus der Region. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld prognostiziert die Landesstatistik bis 2060 ein Einwohner-Minus von gut zehn Prozent im Vergleich zu 2018.

Mehr zur Aktion online unter: https://oststeiermark.at/2020/07/02/lust-aufs-landleben-probiere-es-aus/

- Bildquellen - Oststeiermark: manakil – stock.adobe.com