Rindermarkt KW 34/2020: Rege Nachfrage nach Edelteilen

EU-weit ist der Schlachtrindermarkt derzeit von sehr stabilen Tendenzen geprägt.

In Deutschland ist das Angebot an schlachtreifen Rindern auch in der laufenden Woche zumeist eher begrenzt. Gleichzeitig fällt die Nachfrage, nach wie vor, flott aus, wobei es hier durchaus regionale Unterschiede gibt. Die Preise für Jungstiere in Deutschland notieren etwas fester, die Schlachtkühe weisen eine stabile Preistendenz auf.

In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren nach wie vor begrenzt, Demgegenüber steht, so wie in den letzten Wochen, eine rege Nachfrage nach Edelteilen. Vorderviertel und Hinterviertel werden nach wie vor etwas verhaltener nachgefragt. Die Preise sind stabil.

Das Angebot bei Schlachtkühen liegt etwas über der Vorwoche und die Stückzahlen reichen grundsätzlich aus, um den Bedarf zu decken. Die Preise sind stabil.

Bei Schlachtkälbern herrscht ein ausgeglichener Markt vor, die Preise notieren gleich zur Vorwoche.

Preiserwartungen für die Woche 34/2020 – 17. bis 23. August



(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 3,31 (±0,00)

Kalbin HK R2/3 2,98 (±0,00)

Kuh HK R2/3 2,27 (±0,00)

Schlachtkälber HK R2/3 5,35 (±0,00)

Werner Habermann, Arge Rind