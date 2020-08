Strasser/Zopf: Konfliktpotenzial auf Almen minimieren

„Unsere Almen sind kein Streichelzoo, sondern über Jahrhunderte bewirtschaftetes Kulturland“, war die einhellige Meinung der Bauernbund-Funktionärinnen und Funktionäre, die gemeinsam mit Bauernbund-Präsident Abg. z. NR Georg Strasser und Abg. z. NR Bettina Zopf zwei Almen in Oberösterreich besichtigten. Größte Profiteure bewirtschafteter Almen seien dabei ohne Zweifel die vielen Tourismusbetriebe in der Region.

„Bei so einem großen Besucheransturm auf unseren heimischen Almen stellt sich bald einmal die Frage: Wem gehören unsere Almen und wer darf sie in welchem Ausmaß nutzen? Auf unseren Almen ist ohne Zweifel genug Platz für alle da. Der respektvolle Umgang mit Weidetieren, der Natur und den Almbewirtschaftern muss aber gewahrt werden. Man kann auch nicht einfach in einen Hausgarten spazieren, Müll hinterlassen, Erdbeeren pflücken und sich am Ende über das Unkraut beschweren.“ Strasser verwies im Zuge dessen auf die Almregeln, die unter www.sichere-almen.at zu finden sind.

Ins selbe Horn stieß Bettina Zopf. „Es braucht einen Schulterschluss und kein Konkurrenzdenken. Bauernfamilien bewirtschaften und pflegen die Almen und der Tourismus kann von diesem kostbaren Kulturgut profitieren. Um dieses Miteinander aber aufrecht zu erhalten, braucht es gegenseitige Rücksichtnahme und den notwendigen Respekt vor den Tieren“, so die Nationalratsabgeordnete. Tourismus und Landwirtschaft zu vereinen sei nicht immer einfach. Dabei sind laut Zopf Themen wie Littering, das achtlose Wegwerfen von Müll, sowie der respektvolle Umgang mit den Tieren die Hauptprobleme.

Die Nationalratsabgeordneten betonten zugleich, dass Almen Kulturgut und Erholungsraum sind und außerdem die zwingende Voraussetzung für den Tourismus in Österreich darstellen – sowohl im Sommer, als auch im Winter. Bauern bewirtschaften Almen, Tourismusbetriebe profitieren von der Erhaltung und der Attraktivität der alpinen Kulturlandschaft. Während der Tourismus ein sehr dynamischer Wirtschaftsfaktor sei, habe die Landwirtschaft in den Bergregionen aber mit kostendeckenden Einkommen zu kämpfen. Strasser und Zopf sind sich der aktuellen Problematik bewusst und haben am Freitag, 14. August, gemeinsam mit Vertretern aus der Region und dem Tourismus das Gespräch gesucht.

Bei Anton Giorgini, dem Bauernbundobmann aus Ebensee und Hochalmbesitzer, nutzten die beiden die Möglichkeit, eine Alm zu besichtigen. Weiter ging es am Nachmittag zu einer Niederalm. Dort haben es Ursula und Rudolf Draxner auf der Kösslalm geschafft, eine Waldweide in eine Almweide umzuwandeln. Auch knapp 1000m Seehöhe darunter sind die Probleme ähnlich. „Freizeitnutzer sehnen sich nach heiler Welt und naturbelassenen Regionen. Daher wird naturnahen Erholungsurlauben in den Bergen großes Potenzial zugesprochen. Um dieses wertvolle Erlebnis in Zukunft auch bieten zu können, müssen alle ihren Teil dazu beitragen und die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen“, betonten Strasser und Zopf.

- Bildquellen - Strasser Zopf: Bauernbund