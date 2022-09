Schweinemarkt KW 35-36/’22: Ausgewogene Verhältnisse, Preisstabilisierung

Der mehrmalige Preisanstieg im August findet im September keine Fortsetzung. So wie in

praktisch allen vorangegangenen Jahren kommt es mit Herbstbeginn zu temperaturbedingten Veränderungen auf Angebots- und Nachfrageseite.

Während bei kühleren Temperaturen Mastschweine wieder höhere Tageszunahmen erzielen und früher zur Schlachtreife gelangen, neigt sich das Geschäft mit Grillartikeln am Fleischmarkt dem Ende zu. Normalerweise bedeutet dies um diese Jahreszeit einen Kipppunkt mit tendenzieller Abnahme der Erzeugerpreise. 2022 ist bekanntlich kein normales Jahr, Produktionsrücknahmen im ein- und zweistelligen Prozentbereich vieler EU-Mitgliedsländer trugen die Erzeugerpreise zuletzt schon auf ein historisches Preishoch.

Diese Angebotsverknappung dürfte auch weiterhin trotz hoher Verbraucherpreisinflation zu mehr herbstlicher Preisstabilität beitragen als früher. Vor diesem Hintergrund fixierte das deutsche Preismodell auf unverändertem Vorwochenniveau, wenngleich die Abnehmerseite von Schwierigkeiten beim Preisumsetzen bei einigen Artikeln berichtete.

In Österreich findet das seit Juli und August ca. 10 % unterdurchschnittliche Schlachtschweineangebot lebendigen Absatz. Während die umgesetzten Stückzahlen weiter auf Jahrestiefstniveau verharren, konnte das durchschnittliche Schlachtgewicht um 0,7 kg auf 97,2 kg zulegen. Die spürbar ruhigere Nachfrage am Fleischmarkt kommentieren die Unternehmen mit üblichen Verbraucherreaktionen zu Monatsbeginn, die speziell im September zu Schulbeginn mit zusätzlichen Ausgaben bei Haushalten mit schulpflichtigen Kindern einhergehen.

Das frische Angebot an der Ö-Börse war regional unterschiedlich, in

Summe jedoch mit Mühe bedarfsdeckend, was in der Konsequenz zu einer klaren

Entscheidung für eine unveränderte Preisfixierung führte.

Preise KW 35-36/’22 (Marktbericht vom 01. September 2022):

Mastschweine-Notierungspreis: EUR 2,16 (± 0,00)

Berechnungsbasis: EUR 2,06

Zuchten-Notierungspreis: EUR 1,35 (± 0,00)

Berechnungsbasis: EUR 1,25

Dr. Johann Schlederer