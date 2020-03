Rindermarkt KW 10/2020: Jungstiere erneut ohne Preiseinigung

Der Markt für Schlachtrinder präsentiert sich in der laufenden Woche eher uneinheitlich. In Deutschland liegt der Schwerpunkt der Nachfrage saisonüblich bei den Schlachtkühen, die Kuhpreise ziehen leicht an. Anders ist es bei den Jung­stieren, hier kommt ein leichter Druck von Seiten der Schlachtindustrie.

In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren unterdurchschnittlich, die Nachfrage gestaltet sich etwas rückläufig. Es konnte nicht mit allen Marktpartnern eine Preiseinigung erzielt werden.

Bei Schlachtkühen ist das Angebot knapp, die Nachfrage gut. Auch die steigenden Schweinepreise bewirken hier einen Preisanstieg.

Die Situation bei Schlachtkälbern ist nach wie vor etwas angespannt, die Preise bleiben dennoch stabil.

Preiserwartungen netto für Woche 10/2020 – 2. bis 8. März



(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 ausgesetzt (KW 08: 3,43 Euro/kg)

Kalbin HK R2/3 € 2,97 (=)

Kuh HK R2/3 € 2,29 (+ 0,04)

Schlachtkälber HK R2/3 € 5,55 (=)

Werner Habermann, Arge Rind