Ferkelmarkt KW 10/2020: Erneut zehn Cent plus

Am EU-Ferkelmarkt ist das Angebot fortgesetzt extrem knapp. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden die Wartezeiten für die Mäster immer länger. Aus heutiger Kenntnislage wird sich die Unterdeckung noch weiter verschärfen, erst gegen Ende März wird das Ferkelangebot seinen Tiefststand erreichten. Im Endeffekt führt das in ganz Europa zu stetig steigenden Ferkelpreisen. In der laufenden Vermarktungswoche legen die Ferkelnotierungen im EU-Raum in der Größenordnung von 1,50 bis 3,00 Euro zu.

Auch der heimische Markt bleibt stark unterversorgt. Vor allem in Oberösterreich beträgt die Ferkel-Fehlmenge bereits mehrere Wochenangebote. Auch in Niederösterreich und in der Steiermark sind die Wartezeiten der Mäster im Ferkelbezug unverändert. Die Ferkelnotierung für die laufende Woche legt um 10 Cent zu auf 3,55 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 10/ 2. bis 8. März 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,55 (+ 0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

