Tierleid muss ein Ende haben!

So wie ich haben sich wohl viele Zeitgenossen ungläubig die Augen gerieben, als bekannt wurde, dass das Corona-Virus auch Nerze in Pelztierfarmen befallen hat. Und zwar nicht etwa in Ostasien, sondern mitten in Europa – etwa in Dänemark oder Frankreich. Eigentlich dachte ich, dass Pelztierzucht in Europa, so wie in Österreich seit 2005, längst Vergangenheit ist. Falsch gedacht.