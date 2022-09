Ferkelmarkt KW 36/’22: Rückstellungen weitgehend aufgelöst

Auf den europäischen Ferkelmärkten entwickelt sich die Nachfrage freundlicher. Steigende Schlachtschweinepreise haben nun doch zahlreiche Mäster überzeugt, ihre leeren Maststallungen nach vielen Wochen des Abwartens aufzufüllen. Damit gelingt es nun auch, den Rückstau am Ferkelmarkt aufzulösen und die Ferkelpreise auf ein spürbar besseres Niveau zu heben.

Die aktuellen Viehzählungen in vielen Regionen Europas zeigen einen dramatischen Rückgang bei Zuchtsauen. In absehbarer Zeit ist deshalb von einer knappen Versorgungslage bei Ferkeln auszugehen.

Auch in Österreich konnten die Ferkelübermengen jüngst deutlich reduziert werden. Teilweise ist sogar wieder eine vollständige Markträumung erreicht worden. Die heimische Notierung verbessert sich um 10 Cent auf 2,80 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 36/’22 (5. bis 11. September)

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,80 (+0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

