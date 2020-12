Zukunftsperspektiven für Bio-Landwirtschaft in Österreich in einer Bio-Enquete

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger lud Montag, den 14. Dezember, zur digitalen Bio-Enquete 2020 ein.

„Die biologische Landwirtschaft in Österreich ist eine echte Erfolgsgeschichte, unser Land ist weltweiter Vorreiter in der Bio-Bewirtschaftung und Produktion von Bio-Lebensmitteln. Dennoch stehen wir vor großen Herausforderungen in der Zukunft. Einerseits verändert sich der Bio-Markt insgesamt, gleichzeitig legen immer mehr EU-Mitgliedsstaaten einen größeren Fokus auf die biologische Landwirtschaft. Dadurch steigt der Wettbewerbsdruck für unsere Bio-Landwirte. Auch die neue EU-Bio-Verordnung ab 2022 erfordert eine Vielzahl an Änderungen und Neuerungen, die gemeinsam mit den Biobäuerinnen und Biobauern vorbereitet werden müssen“, erklärte Köstinger.

Die offenen Märkten seien auch für Biobauern eine große Herausforderung. “Neben der Versorgung der Exportmärkte wird es vor allem wichtig sein, die Konsumentinnen und shen Bäuerinnen und Bauern zum Zusammenhalt und forciertem Regionalitätsmarketing auf.

Das Ziel der EU, einen einheitlich hohen Standard für europäische Bioprodukte zu schaffen, sei eine Chance. Gleichzeitig berge es aber auch die Gefahr, dass heimische Rohstoffe noch mehr in der Anonymität der Eigenmarken versinken und austauschbar würden, warnt Moosbrugger. Hit helfe eine enge Zusammenarbeit mit dem Handel und die Schaffung eines eitlich hohen Standards für europäische Bioprodukte.

Der biologische Landbau nimmt in der zukünftigen Agrarpolitik in Österreich eine sehr wichtige Rolle ein. Eine Studie, die mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus beauftragt und von FiBL Österreich erarbeitet wird, definiert 52 Maßnahmen, welche die Bio-Landwirtschaft stärken sollen.

Aktuelle Zahlen weisen 2020 in Österreich 24.457 Bio-Betriebe aus, um rund 232 Betriebe mehr als 2019. Das entspricht einem Anteil von rund 23 Prozent. 2020 wurde in Österreich mehr als ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet, in Summe sind das 677.216 Hektar. Das biologisch bewirtschaftete Ackerland macht ein Fünftel der gesamten Ackerfläche in Österreich aus. Ein Drittel des Dauergrünlandes wird in Österreich biologisch bewirtschaftet. 7.265 ha Weingärten werden biologisch bewirtschaftet, das sind 16 Prozent der Weingartenfläche in Österreich. Bei den Obstanlagen liegt der Bioanteil bei 37 Prozent.

Red. SN