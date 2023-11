Das Preisportal wurde im Rahmen des Projektes Robuste Wertschöpfungs- und Versorgungsketten für Agrargüter und Lebensmittel in Österreich (ROBVEK) von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen in Kooperation mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), der Agrarmarkt Austria sowie den Landwirtschaftskammern Österreich, Niederösterreich und Steiermark erarbeitet.

Zielgruppe Bauernschaft

Projektleiter Franz Sinabell, Ökonom und Agrarexperte am WIFO, klärt auf: „Eines der bei ROBVEK gesteckten Ziele war es, Transparenz auf den agrarisch relevanten Märkten zu schaffen.“ Dies war am einfachsten über eine unabhängige Internetseite möglich. Die neue Website, die Preise für sämtliche tierische, pflanzliche und Holz-Produkte sowie Diesel, Dünge- und Futtermittel und diverse Indizes bereithält, ist adressiert an Österreichs Bauern. „Sie sollen die gleichen Informationen in Echtzeit erhalten wie wir Wirtschaftsforscher“, so der Ökonom.

preise.agrarforschung.at

