Neuer Agrar-Vorstand bei der Raiffeisen Ware

Mit 1.Jänner hat Johannes Schuster seine Funktion als Vorstandsmitglied der Raiffeisen Ware Austria (RWA) angetreten. Schuster übernahm die Funktionen des langjährigen Vorstandsdirektors Stefan Mayerhofer und verantwortet etwa die Zentral- und Osteuropa- Töchter der RWA, den Bereich landwirtschaftliche Erzeugnisse, aber auch Finanzen und IT. Der studierte Betriebswirt und Volkswirtschafter bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Bankensektor mit in die RWA-Zentrale in Korneuburg und verdiente sich seine ersten Sporen bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Zuletzt war er als Finanzvorstand der Raiffeisen- Tochter Tatra banka a.s in der Slowakei tätig.

- Bildquellen - Johannes Schuster: RWA/Schedl