Internationalisierungs-Impulse für Lagerhaus-Funktionäre

“Internationalisierung ist nicht neu. Aber sie findet heute in einer immer größeren Dynamik statt, der wir uns nicht entziehen können. Denn die Internationalisierung der Märkte findet mit oder ohne uns statt, ob wir es wollen oder nicht. Das können wir ignorieren oder wir beginnen aktiv damit, uns mit Chancen und richtigen Strategien zu beschäftigen, um in diesem Umfeld reüssieren zu können.“ Diese wichtige Botschaft bekamen die rund 450 Lagerhäuser-Funktionärinnen und -Funktionäre, die aus vier Bundesländern zum Lagerhaus Funktionärsimpulstag 2020 nach Wieselburg strömten, von den hochkarätigen Veranstaltungsreferenten einhellig mit auf den Weg. Zu diesen zählten BayWa-Vorstandsvorsitzender Klaus Josef Lutz, Leonhard Golleger als vorsitzender Geschäftsführer der GoodMills Group sowie RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf. Dabei betonten die Vortragenden, dass sowohl Unternehmen als auch die Landwirtschaft von diesem fortschreitenden Prozess massiv betroffen seien. Weiters zeigten sie Strategien auf, wie ihre Unternehmen darauf reagieren, und motivierten die anwesenden Landwirte, sich mit zukünftigen Strukturen und möglichen Chancen bereits jetzt intensiv zu beschäftigen.

Wichtige Funktionärsrolle

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur gelungenen Veranstaltung, die von den Besuchern mit großem Interesse verfolgt wurde, leistete der Raiffeisen Revisionsverband. Johannes Leitner vom Revisionsverband NÖ-Wien beleuchtete in einem launig gestalteten Vortrag die wichtige Rolle der Funktionäre in den Lagerhäusern. Dessen Kollegen Heinz Astl, Norman Eichinger und Heinrich Herunter informierten darüber hinaus über eine Vielzahl an aktuellen Themen aus den einzelnen Bundesländern.

