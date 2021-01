Ferkelmarkt KW 4/2021: Notierung auf starkem Fundament

Die Ferkelmärkte im gesamten EU-Raum haben ausnahmslos stabile Absatzverhältnisse erreicht. Das Angebot entwickelt sich weiterhin überschaubar während die Nachfrage langsam aber stetig zunimmt.

Auch in unserem Referenzmarkt Deutschland hat sich der Rückstau bei den Ferkeln aufgelöst. In einigen Regionen unseres Nachbarlandes entsteht bereits Knappheit, besonders dort, wo man in der Vergangenheit fast ausschließlich auf dänische und holländische Herkünfte gesetzt hat. Leider sind aber wegen der anhaltenden Marktflaute bei Schlachtschweinen in den EU-Staaten nur kleinere Preisanpassungen möglich.

Am heimischen Ferkelmarkt bleibt das Angebot weiterhin unter dem Niveau des Vorjahres. Die Bestellmengen liegen inzwischen deutlich darüber. Nur in geringem Umfang kommt es noch zu Verschiebungen bzw. Rückstellungen bestellter Ferkel während der Vermarktungswoche. Der Stau an den Schlachtbändern sollte nun bald aufgelöst sein. Für die nächsten Wochen zeichnet sich eine steigende Ferkel-Versorgungsknappheit in Österreich ab. Die Notierung bleibt mit 1,95 Euro/kg unverändert zur Vorwoche.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 4 / 25. bis 31. Jänner

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 1,95 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com