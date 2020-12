In Siebenbürgen in Rumänien hat sich das alte bäuerliche Leben bewahrt. Da gibt es

giftigen Schnaps, süße Büffelmilch und Weihrauch im Überfluss. Die Bauern versorgen

die Kinder und Arbeiter in der Ferne mit Nahrung und Heimat. Anders wollen sie gar nicht

leben. Folgende Reportage, erschienen in der renommierten Frankfurter Allgemeinen

Zeitung, wurde als beste „Grüne Reportage 2020“ ausgezeichnet.

- Bildquellen - Europas letzte echte Bauern: Mihai Stocia