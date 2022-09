Agrar-Terminmarkt 6. September ’22 – Handel in Wartestellung

Die Marktteilnehmer an der Matif mussten gestern ohne die Unterstützung der Cbot auskommen. Nach einem schwachen Start konnten die Preise für Weizen im Tagesverlauf zulegen, aber nicht auf dem Tageshoch schließen. Es gibt eigentlich nicht viel Neues an den Weizenmärkten. Es scheint so, als wenn der Markt auf eine Reaktion außerhalb der Seitwärtsbewegung wartet.

Auch die Rapssaat bewegt sich gestern kaum in eine deutliche Richtung. Der Markt dümpelte so vor sich hin. Der Rapspreis wird vor allem durch die Preise an den Rohölmärkten gestützt. Die Tagesvolatilität bleibt aber bei der Rapssaat weiterhin hoch, was die Unsicherheit an den Märkten widerspiegelt.

Der Maispreis konnte gestern leicht zulegen, in den kommenden Tagen wird sich zeigen, welche Erträge in Frankreich von den Feldern geholt werden können.

Ackerbohnen und Erbsen sind aktuell gesucht und können zu interessanten Kursen vermarktet werden.

Die Cbot notiert aktuell im Plus, da die Matif gestern vorgelegt hat, erwarten wir an der Matif eine Eröffnung auf Vortagesniveau.

220906 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de