Agrar-Terminmarkt (31. Jänner ’23) / Weizen nimmt neuen Anlauf

Das Umfeld hat sich in den letzten Tagen leicht verbessert, zumindest von der technischen Seite. Der Weizenpreis an der Matif kämpft mit dem Widerstand von 288 €/t.

Die US-Winterweizenmärkte haben mit Minusgraden bis in den Süden Nebraskas und einstelligen Temperaturen in Kansas von Sonntag bis Mittwoch einen Wetteraufschlag erhalten. Kansas City-Weizen ist der Spitzenreiter und scheint auf einen fünften Anstieg in Folge zuzusteuern.

Die Weizenexporte aus der Ukraine wurden fortgesetzt, aber das langsame Inspektionstempo in den türkischen Häfen hat die Verschiffungen in den vergangenen Wochen verlangsamt.

Sowohl Sojabohnen als auch Sojaschrot legten am frühen Montag zu, gestützt durch die immer noch zu trockene Prognose für Argentinien und trotz einiger besser als erwarteter Regenfälle am Wochenende. Sojabohnenöl ist ebenfalls stark gestiegen und wird von einem Palmölmarkt angezogen, der den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht hat.

Der Rapspreis konnte vom absoluten Tief, knapp 32 €/t zulegen, gezogen durch die positive Entwicklung der Pflanzenölmärkte.

Die Maisfutures starteten leicht positiv in die neue Woche, wobei der März das jüngste Hoch angreifen dürfte. Der US-Mais bleibt in Exportpreisen weiterhin hinter den Erwartungen zurück.

Heute sollte der Weizenpreis weiter versuchen, den Widerstand zu durchbrechen. Rapspreis wird im Plus eröffnen.

230131 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de