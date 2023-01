Agrar-Terminmarkt (30. Jänner ’23) / Ukraine erwartet halbierte Weizenproduktion

Zum Wochenschluss am Freitag drehten die Preise an der Matif für Weizen und Rapssaat ins Minus, der Mais schloss plus minus Null. Im Wochenvergleich konnte der Weizenpreis auf dem Fronttermin lum 1,25 €/t zulegen. Die Basis am Kassamarkt hat für den Weizen weiter nachgelassen.

In den USA schloss der März-KC-Weizen mit einem Plus von 4 1/2 Cents bei $ 8,69 1/4 und konnte damit eine Woche, die am Montag mit einem Verlust von 29 Cents begonnen hatte, mit einem Gewinn von 21 1/4 Cents beenden. Aus Gründen, die aus US-fundamentaler Sicht nur schwer zu erklären sind, haben in den letzten drei Monaten vor allem nichtkommerzielle Händler die Weizenpreise nach unten gedrückt, aber dieser Einfluss könnte sich verringern. Am Donnerstag twitterte der ukrainische Getreideverband, dass die Weizenproduktion im Jahr 2023 voraussichtlich 16 Mio. t nicht überschreiten wird, gegenüber 33 Mio. t vor der Invasion.

März-Sojabohnen schlossen am Freitag mit einem Minus von 14 Cents bei $15,09 1/2, hielten sich aber gut und schlossen in dieser Woche 3 Cents höher. Die Preise waren in den ersten beiden Tagen dieser Woche niedriger, nachdem es in Argentinien am vergangenen Wochenende reichlich geregnet hatte.

Aktuell erwarten wir eine freundliche Eröffnung für den Weizenpreis an der Matif.

230130 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de