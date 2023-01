Agrar-Terminmarkt (25. Jänner ’23) / Preisabsturz gestoppt

Der Abwärtstrend wurde gestern an den Börsen gestoppt. Der Weizenpreis an der Matif konnte nach einem zögerlichen Start doch zulegen. Die Weizen Futures an der Matif schlossen knapp über den am Montag erreichten 11-Monats-Tiefstständen.

Die US-Weizenfutures machten fast zwei Drittel der Verluste vom Montag wieder wett und erholten sich aufgrund der überverkauften Lage, ohne dass die Märkte von neuen Nachrichten beeinflusst wurden. Billiger russischer und ukrainischer Weizen wird weiterhin auf den Exportmärkten gehandelt, wobei die russischen FOB-Preise immer noch um 310 $/mt liegen. Positiv zu vermerken ist, dass der jüngste Preissturz bei Weizen dazu geführt hat, dass Futterweizen auf einigen asiatischen Märkten billiger ist als Mais.

In einem ruhigen, aber volatilen Handel erholten sich Sojabohnen und Sojaschrot, die beide am Montag unter die Räder gekommen waren, zu Beginn des Dienstags, bevor sie erneut im Minus notierten.

Die Maisfutures konnten sich am Dienstag früh stabilisieren und die 10-Cent-Verluste vom Montag wieder wettmachen. Die Wettervorhersagen für Argentinien und Südbrasilien sind mit weiteren Regenfällen am Wochenende und Stürmen in der darauffolgenden Woche weiterhin günstig.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot deutlich im Plus. Die Matif könnte heute Morgen den Vorgaben folgen.

230125 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de