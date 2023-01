Agrar-Terminmarkt (24. Jänner ’23) / Weiterer Preisdruck bei Weizen und Raps

Der Markt ist gestern noch einmal deutlich unter Druck geraten. Vor allem der Weizenpreis und Rapspreis ist stark gefallen.

März-KC-Weizen fiel am Montag um 29 Cent auf 8,19 $, nachdem über das Wochenende im Osten von Colorado und Kansas mäßige Schneemengen gefallen waren.

Der Commitments of Traders”-Bericht vom Freitag zeigte, dass nicht-kommerzielle Unternehmen bei allen drei USWeizensorten Netto-Leerverkäufe aufweisen, am stärksten bei Chicago-Weizen mit 42.014 mehr Short- als Long-Positionen. Auf der anderen Seite halten kommerzielle Getreideunternehmen Netto-Longpositionen in allen drei Weizensorten, was für kommerzielle Unternehmen ungewöhnlich ist, es sei denn, die Weizenpreise sind so niedrig, dass sie den Endverbrauchern einen guten Preis bieten.

März-Sojabohnen schlossen am Montag um 16 1/4 Cents niedriger bei $14,90 1/4, was ebenfalls auf die Kombination von Regen in Argentinien zurückzuführen ist, die die nicht-kommerziellen Anleger anfällig für bearishe Nachrichten macht.

Der Rapspreis steht weiterhin unter Druck lediglich der Fronttermin konnte sich zum Handelschluss wieder leicht erholen. Es würde nicht wundern, wenn der Markt die Marke von 500 €/t testen würde.

Heute Morgen erwarten wir eine Gegenbewegung an den Märkten.

230124 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de