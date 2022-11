Agrar-Terminmarkt (16. November ’22) / Matif-Weizen erneut schwächer

Der Weizenpreis an der Matif hat gestern weiter verloren. Der Kurs testete bereits die Unterstützungszone zwischen 315,5 €/t und 318 €/t. Sollte der Kurs diese Unterstützung durchbrechen, könnte der Kurs bis auf die Marke von 300 €/t fallen.

An der Cbot konnte der Weizenpreis gestern Nachmittag zulegen, nachdem die Meldung über den Raketeneinschlag in Polen bekannt geworden ist. Zum Anfang schien klar zu sein, dass die Rakete aus Russland kam, heute Morgen wurden Zweifel über den Ursprung der Rakete gemeldet. US-Weizen ist im Vergleich zur Ukraine und zu Russland weiterhin stark überteuert.

Die Maisfutures gerieten zu Beginn ins Straucheln und gaben aufgrund anhaltend negativer

Exportnachrichten und Gerüchten, dass das Getreideexportabkommen mit der Ukraine wahrscheinlich im Laufe der Woche erneuert werden wird, nach. Der gegenüber

der Ukraine und Brasilien überteuerte US-Mais hat gelitten.

Sojabohnen wurden wie schon seit Anfang November in einer seitwärts gerichteten Handelsspanne hin und her gehandelt. Am frühen Dienstag gerieten sie aufgrund des sich verbessernden südamerikanischen Wetters und schlechter Wirtschaftsnachrichten aus China unter Druck. Die Matif wird aktuell auf Vortagesniveau eröffnen.

