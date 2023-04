Agrar-Terminmarkt (14. April ’23) / Es geht weiter abwärts

Auch am Donnerstag hat sich das Bild an den internationalen Terminmärkten nicht geändert. Die Preise kennen aktuell nur eine Richtung und das ist nach unten. Die Gefahr an dieser Sache ist, dass sich die Preise im Tagesverlauf immer wieder leicht erholen können und bei den “Bullen” etwas Hoffnung wecken.

Der Weizenpreis an der Matif steuert aktuell auf die nächste Unterstützung von 244 €/t zu. Sollte die nicht halten, wäre der Markt sehr schnell bei 236 €/t.

Auch der Rapspreis steht aktuell dauerhaft unter Druck. Selbst die Verkaufszurückhaltung kann dem nichts entgegenwirken.

In den USA deutet die Wettervorhersage darauf hin, dass die trockenen Bundesstaaten Kansas und Nebraska am Wochenende und in der nächsten Woche bessere Chancen auf den dringend benötigten Regen haben. Dadurch verliert der KC-Weizen einen Teil seiner Wetterprämie, was ebenfalls zu Kursverlusten führt.

Es gibt Gerüchte, dass Russland möglicherweise nicht so sehr an einer Erneuerung des Schwarzmeer-Exportkorridors interessiert ist.

Im zweiseitigen Handel schloss US-Mais auf dem Kassamarkt im Mai trotz weiterer angekündigter Maisverkäufe an China leicht niedriger.

Das Wetter in den USA bietet noch mindestens einen weiteren Tag warme und trockene Bedingungen, die die Feldarbeit und die Aussaat begünstigen, bevor über das Wochenende einige Schauer erwartet werden.

Aktuell stehen die Preise an der Cbot erneut unter Druck.

230414 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de