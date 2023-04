Ritterorden für Strasser

Bauernbund-Präsident Georg Strasser wurde von der Republik Frankreich mit einem der höchsten Orden für Verdienste in der Landwirtschaft („Chevalier de l’ordre du Mérite agricole“) geehrt.

Betont herzlich überreicht wurde dieser Orden, im Beisein auch von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, von Gilles Pècot, Frankreichs Botschafter in Österreich. Dabei wurden beiderseitig der rege Austausch „unter Nachbarn“ in der Wiener Brucknerstraße und auch Parallelen und gemeinsame Anliegen der großen Agrarnation Frankreich mit 27 Mio. Hektar und dem zehnmal kleineren Österreich mit 2,6 Mio. Hektar Agrarfläche betont. Die verdienstvolle Auszeichnung wurde zuletzt an drei Bauernbündler verliehen: an Wilhelm Molterer, Agnes Schierhuber und nun an Georg Strasser.

- Bildquellen - Ordensverleihung: Weber