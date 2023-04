“warndienst.at” bald mit präziseren Wetterdaten und Prognosen

Präzisere Daten und die Vernetzung mit Managementprogrammen, das sind die neuen Ausbauschritte, auf die sich die Raiffeisen Ware Austria, die Lagerhaus-Genossenschaften und die Landwirtschaftskammer Österreich als Träger der Online-Portals warndienst.at verständigt haben. Der für die Landwirte via Internet kostenlos abrufbare Pflanzenschutz-Warndienst bietet aktuelle Wetter- und Befallsdaten sowie Prognosen zu Krankheits- und Schädlingsdruck in Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau. Auch Imker können Daten abrufen – etwa über die Verbreitung der Varroamilbe. Warndienst.at unterstützt damit die Betriebsführer bei der Gesunderhaltung ihrer Pflanzen bzw. Bienenvölker. Die Informationen ermöglichen gezielte und effiziente Schutzmaßnahmen.

Quelle: RWA

Lembacher und Metzker kündigten Ausbauschritte an

Folgende Ausbauschritte sind konkret geplant:

• präzisere Wetterdaten und Prognosen,

• genauere Regionalisierung,

• Vernetzung mit Managementsystemen.

Laut LK Österreich-Generalsekretär Ferdinand Lembacher sollen die Ausbauschritte dazu beitragen, die Landwirte noch noch umfassender bei der Umsetzung eines integrierten Pflanzenschutzes zu unterstützen. Seitens der RWA-Lagerhäuser berichtet Vorstandsdirektor Christoph Metzker, dass warndienst.at enger mit der zentralen Landwirte-Plattform der Lagerhaus-Genossenschaften onfarming.at vernetzt werden soll, um die Nutzung weiter zu erleichtern.

600 Standorte, 37 Prognosemodelle

Der „Pflanzenschutz-Warndienst“ wird durch die LK Österreich im Rahmen eines Bildungsprojekts des Ländlichen Fortbildungsinstituts (LFI) durchgeführt und durch das BML (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft), die Landwirtschaftskammern sowie die Lagerhaus-Genossenschaften und die RWA unterstützt.

An über 600 Standorten in Österreich finden dazu in regelmäßigen Abständen Monitorings statt. Im Jahr 2023 stehen insgesamt 60 Monitoring-Karten sowie 37 Prognosemodelle zur Verfügung. Jährlich werden über 700.000 Zugriffe auf der Webseite registriert.

warndienst.lko.at

