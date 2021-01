Metzler Käse-Molke wurde Mitglied bei der Arge Heumilch

Die Metzler Käse-Molke GmbH ist seit kurzem Teil der Arge Heumilch. Laut Arge Heumilch-Obmann Karl Neuhofer ist die im Bregenzerwald in Vorarlberg ansässige Familie Metzler ist seit Jahrzehnten von den Vorteilen der Heumilch überzeugt und steht zudem fest hinter den Tierwohl-Prinzipien und der umweltschonenden Wirtschaftsweise der Heumilchbauern.

Käserei und Molke-Kosmetik

Die künftige Zusammenarbeit bietet beiden Seiten Vorteile. Mit der Metzler Käse-Molke GmbH tritt ein arrivierter Betrieb in den Kreis der Arge Heumilch, der sich in bereits vierter Generation der Heuwirtschaft verschrieben hat und aus Heumilch von Kühen und Ziegen eigene Produkte herstellt. Das Sortiment reicht von Frischkäse über verschiedene Weichkäse bis zu Schnitt- und Hartkäsesorten. Gleichzeitig wird die bei der Käseproduktion anfallende Molke zu hochwertigen Pflegeprodukten weiterverarbeitet. Vertrieben werden die Erzeugnisse unter der Marke „Naturhautnah“ im modern gestalteten Hofladen oder via Online-Shop. Zudem bietet der Hof seinen Besuchern Einblick in die Ziegen und Kuhställe sowie auch in die Milchverarbeitung.

Quelle: Metzler Käse-Molke GmbH

8.000 Heumilchbauern und 80 Verarbeitungsbetriebe

Der Arge Heumilch gehören derzeit rund 8.000 Heumilchbauern und 80 Verarbeitungsbetriebe an. Damit ist die Arge Heumilch ist unter Obman Karl Neuhofer die Nummer Eins bei der Erzeugung und Vermarktung von Heumilch in Europa. Die besondere Wirtschaftsweise wurde 2016 mit dem EU-Gütesiegel g.t.S. – garantiert traditionelle Spezialität – für Kuhmilch und 2019 für Schaf- und Ziegenmilch ausgezeichnet.

www.heumilch.com

- Bildquellen - HM Metzler Hof Web: Metzler Käse-Molke GmbH