Getreideernte 2021: Große Ähren, kleine Körner

Österreich ist ausreichend mit Brotgetreide versorgt. Allerdings ist die heurige Getreideproduktion (ohne Mais) auf rund 2,9 Mio. t gesunken und liegt damit unter dem Niveau des Vorjahres sowie unter dem langjährigen Mittel, so lautet zusammengefasst die Erntebilanz, die der Vorstandsvorsitzende der Agrarmarkt Austria, Günter Griesmayr, im Rahmen einer Pressekonferenz am 11. August 2021 bekannt gegeben hat. Gemeinsam mit Ernst Karpfinger, Vorsitzender des Fachbeirates Getreide, Ölsaaten, Zucker und Stärke der AMA und Christian Gessl, Abteilungsleiter AMA “Marktordnungen, Markt- & Preisberichte”, hat Griesmayr die Eckpunkte der diesjährigen Getreideernte präsentiert.

Einschließlich Mais beträgt die prognostizierte Gesamtproduktion laut dem AMA-Chef rund 5,1 Mio. t. Die derzeitige Aussicht auf eine gute Maisernte hebt die eher bescheidene Getreidebilanz auf ein durchschnittliches Niveau.

Nasser Herbst, trockenes Frühjahr

Ausschlaggebend für die gedrückten Erträge der Sommerernte waren reduzierte Anbauflächen (–5 %) sowie die Trockenheit in den ertragsbildenden Wachstumsstadien im Frühjahr. Laut Ernst Karpfinger habe dies zu „großen Ähren mit kleinen Körnern“ geführt. Zunehmende Probleme bereiten den Lanwirten zudem Wetterextreme. Hagel, Sturm und Starkregen haben die Landwirtschaft in den letzten Wochen regional schwer getroffen. In Summe bezifferte Karpfinger die von der Hagelversicherung heuer ermittelten Schäden durch Hagel, Trockenheit und Frost auf etwa 215 Millionen Euro.

Eine seriöse Schätzung der Gesamternte ist erst möglich, wenn die Mähdrescher stillstehen. Noch ist die Ernte in Regionen wie dem Wald- und Mühlviertel sowie weiter im Westen des Bundesgebietes im Gange.

Entscheidende Auswirkung der Wetterverhältnisse im Herbst und Früjhajr war, dass die Anbauflächen von Winterweizen und Roggen auf historische Tiefs gefallen sind. Auch die Fläche für Ölraps setzte den Abwärtstrend fort obwohl die Ware am Markt gefragt wäre. Hier sind Einschränkungen beim Pflanzenschutz die Ursache.

Einen Mehranbau gab es demgegenüber bei Dinkel, Hartweizen und Sojabohne. Auch Zuckerrüben und Ölkürbis haben an Fläche zugelegt. Als verlässlicher Ertragsbringer auch unter heißen Bedingungen gilt bei den Landwirten der Körnermais, der ebenfalls ein Flächenplus verzeichnet.

Versorgung aus heimischer Ernte gesichert

Trotz einer gesunkenen Getreideernte kann der Bedarf der heimischen Mühlenindustrie sowie des nachgelagerten Bäckereisektors zur Gänze aus der qualitativ hochwertigen Getreideernte Österreichs gedeckt werden. Auch während des von gesteigerten Haushaltseinkäufe geprägten ersten Lockdowns im März 2020 gab es keine Versorgungsengpässe im Getreidesektor. Ausschlaggebend für die reibungslose Versorgung waren und sind die offenen Grenzen für Importe sowie Exporte am EU-Binnenmarkt, berichtete Karpfinger.

Getreide macht Brot und Semmeln nicht teurer

Großen Stellenwert hatte in der Pressekonferenz die Frage, ob durch die starken Preisanstiege bei Getreide und Ölsaaten auch die Konsumenten mit höheren Preisen für Brot und Gebäck rechnen müssten.

Laut Karpfinger ist der Rohwareneinsatz bei Backwaren sehr gering. Hier die Bauern verantwortlich zu machen, sei unseriös. Ein Erzeugerpreis von beispielsweise 200 Euro je Tonne sei für die Bauern unbedingt erforderlich. Denn auch die Kosten für Dünger und Betriebsmittel seien gestiegen. Auf die Konsumentenpreise hätte das „Null Einfluss“.

Laut Griesmayr liege der Rohstoffeinsatz bei einer Semmel bei etwa zwei bis drei Prozent. Zu beachten sei zudem, dass die Preisspanne für eine Semmel sich von 10 Cent bis einen Euro je Stück erstreckt. Nimmt man beispielsweise 50 Cent für eine Semmel an und zwei Prozent Rohstoffanteil, dann ergibt das einen Anteil von gerade einmal einen Cent für das Getreide. Stiege der Getreidepreis um zehn Prozent, dann würde das Mehrkosten für den Getreideanteil von einem Zehntel Cent bedeuten. Aufgrund des Rohstoffes seien Preissteigerungen bei Mehl und Brot nicht zu rechtfertigen. Viel mehr ins Gewicht bei der Kalkulation fallen Faktoren wie Personal, Energie, Logistik und Verpackung.

