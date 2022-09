Tiefgreifende Veränderungen plant die EU-Kommission in Sachen Pflanzenschutzmittel. Eine Reduktion der Pestizidmengen um 50 Prozent, vollständiges Ausbringungsverbot in Natura 2000-Schutzgebieten sowie eine elektronische Aufzeichungspflicht sind nur die Spitze des Eisbergs. Vor den potentiellen Folgen warnt EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber: „Die Reduktionsziele sind für unsere Landwirtschaft schlichtweg nicht umsetzbar.“ Dies sei auch durch unterschiedliche wissenschaftliche Studien belegt. Eine Umsetzung des Green Deal nach den Vorstellungen der EU-Kommission würde die Weizen- und Ölsaatenproduktion um 15 Prozent senken, so Bernhuber, selbst im EU-Umweltausschuss aktiv.

Der Vorschlag der Kommission wird in den kommenden Monaten von den Abgeordneten des EU-Parlaments behandelt, abgeändert und ergänzt. Auch die Agrarminister aller Länder werden darüber beraten. Im EU-Parlament sitzt für Österreichs Bauern Alexander Bernhuber am Verhandlungstisch. Ihm gegenüber nimmt Sarah Wiener von den Grünen Platz.

- Bildquellen - Bernhuber EP: Foto: EP / Alexis HAULOT