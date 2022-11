Agraria: Schaufenster der Land- und Forstwirtschaft

Auf einer Ausstellungsfläche von knapp 80.000 Quadratmetern präsentieren sich heuer 430 Unternehmen mit ihren innovativen Produkten aus dem Agrarbereich in Wels. Das macht die Agraria zu Österreichs Leitmesse für die Land- und Forstwirtschaft. In den vier Themenbereichen Ackerbau, Grünland, Tierhaltung und Forstwirtschaft zeigen vorrangig Hersteller sowie Importeure ihr gesamtes Leistungsspektrum an modernster Technik. Die Messestadt wird damit zur ersten Anlaufstelle für alle Bäuerinnen und Bauern, insbesondere jenen, die ihren Betrieb in nächster Zeit verändern und damit in die Zukunft investieren wollen. „Wir wollen dem Besucher einen klaren Mehrwert bieten – Informationsbeschaffung aus erster Hand – von Exper­ten für Experten“, erklärt Messedirektor Robert Schneider.

Für die Bäuerinnen und Bauern sind die neuesten Trends sowie die frischentwickelten, innovativen Techniklösungen von großem Interesse. „Unsere familiengeführten Betriebe sind dafür bekannt zielgerichtet zu investieren und so die landwirtschaftliche Produktion am Puls der Zeit und nach den Anforderungen des Marktes zu gestalten“, betont Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger.

Als reine Fachmesse konzipiert und damit speziell auf die bäuerliche Zielgruppe ausgerichtet, können aktuelle Themen und strategische Fragen zur Zukunft der bäuerlichen Betriebe aufgegriffen werden. „Die Agraria zeigt die Innovationskraft unserer Bäuerinnen und Bauern. Sie glauben trotz schwieriger Umstände an ihre Höfe und wollen in ihre Zukunft investieren. Denn die moderne Produktion ist auch die Basis für eine nachhaltige Landwirtschaft“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger.

Breites Informationsangebot von Land, LK und Verbänden

Ein kompaktes Informationsangebot des Landes Oberösterreich, der Landwirtschaftskammer, der mittleren und höheren Landwirtschaftsschulen sowie der Verbände erwartet die Messebesucher in der Messehalle 1.

Der Beratungsschwerpunkt der LKOÖ liegt vor allem auf der ab 2023 geltenden neuen Förderperiode und den damit verbundenen neuen Rahmenbedingungen. Bäuerinnen und Bauern können sich dort einerseits an Terminals selbstständig über das neue ÖPUL informieren und andererseits gemeinsam mit Beratern individuelle Fragen zu Fördermaßnahmen am eigenen Betrieb abklären. Am Gemeinschaftsstand vom Referat Bio-Landbau und Bio Austria gibt es Infos von A wie Absatzchancen bis Z wie Zertifizierung im ökologischen Landbau.

Das Land OÖ informiert zur Investitionsförderung, Niederlassungsprämie, Projektförderung (Diversifizierung, Verarbeitung und Vermarktung, Leader), ländlicher Infrastruktur, ökologische Maßnahmen sowie Forstförderung in der Ländlichen Entwicklung 2023-27.

Ein Highlight auf der Agraria sind gewiss auch wieder die zahlreichen Tierschauen. Mit 70 Elitekühen der Rassen Fleckvieh, BrownSwiss und Holstein wird ein Gesamtüberblick über die hohe Qualität der österreichischen Rinderzucht geboten. Ein Höhepunkt sind sicherlich die Präsentationen mehrerer Nachzuchtgruppen. Erstmals werden in Oberösterreich Kühe der Rasse Jersey gezeigt sowie Tiere der Generhaltungsrassen Pinzgauer, Murbodner und Tiroler Grauvieh präsentiert.

Im Schweinekompetenzzentrum informieren Experten der LKOÖ, Mitarbeiter vom VLV sowie von Pig Austria unter anderem zu den Themen Stallbau, Fütterung und Produktion, Markenprogramme sowie den Tiergesundheitsdienst. Wie die Tierwohl-Vorschriften laut neuer Gesetzgebung umgesetzt werden können, wird in einer Sonderschau mit konkreten Buchtenbeispielen für Abferkel-, Ferkel- und Maststallungen gezeigt. Ebenso vor Ort ist der Pferdezuchtverband Stadl-Paura sowie der Bundesverband für Schafe und Ziegen.

Weiters wird der Waldverband über Chancen und Trends am aktuellen Holzmarkt informieren.

Nähere Informationen zur Agraria finden sich im 28-seitigen Messejournal: https://bauernzeitung.at/wp-content/uploads/2022/11/Buch-1_Messejournal-Agraria-kl.pdf

- Bildquellen - Messe Wels: Messe Wels