Agrar-Terminmarkt 5. September ’22 – Weizen in Seitwärtsbewegung

Der Weizenkontrakt an der Börse in Kansas-City (KC-Weizen) schloss am Freitag mit einem Plus von 9 3/4 Cents bei $8,77 3/4 und damit in einer weiteren unruhigen Woche in derselben Seitwärtsspanne, in der sich die Preise in den letzten sieben Wochen bewegt haben. Dezember Weizen aus Minneapolis stieg um 3 1/2 Cents auf $ 8,90 und verzeichnete damit einen Wochenverlust von 19 1/2 Cents, blieb aber ebenfalls innerhalb seiner eigenen engen Seitwärtsspanne und unter dem Widerstand bei $ 9,30. Auch die Matif blieb es bei der Seitwärtsbewegung.

Die Aussaat von Winterweizen ist nicht mehr weit entfernt, und wie der U.S. Drought Monitor vom Donnerstag zeigt, sind die Bedingungen für die Aussaat von HRW Weizen immer noch sehr besorgniserregend.

US Mais für Lieferung Dezember schloss am Freitag mit einem Plus von 7 3/4 Cents bei 6,65 3/4 $ und beendete die Woche mit einem leichten Plus von 1 1/2 Cents und blieb in der Nähe der höchsten Preise seit über zwei Monaten.

Sojabohnen für Lieferung November schlossen am Freitag mit einem Plus von 25 3/4 Cents bei $ 14,20 1/2 und machten damit den Verlust vom Donnerstag von 27 3/4 Cents fast wieder wett, der auf die wieder aufgeflammte Sorge über COVID in China zurückzuführen war.

Heute bleibt die Börse an der Cbot geschlossen. Die Matif sollte schwächer notieren.

220905 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de