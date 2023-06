Wie Agra-Europe unter Berufung auf die Absatzförderungsorganisation für Landwirtschaft und Gartenbau (AHDB) des Vereinigten Königreichs mitteilte, sank der Bedarf je Nutztierkorrektureinheit (PCU) im Vorjahr auf 70 Milligramm. Noch 2015 waren es rund 278 Milligramm je PCU gewesen. Allein im vergangenen Jahr sei – laut AHDB-Angaben – der Bedarf um ein Fünftel gesunken. Zum Vergleich: Hierzulande betrug der Aufwand 2021 laut AGES je PCU 61 Milligramm.

Schweinebestand zugenommen

Der Rückgang sei keinem Abbau des britischen Schweinebestandes geschuldet, wie man betont. Dieser hat sich nämlich seit 2015 um nahezu eine halbe Million auf nunmehr 5,2 Mio. Schweine erhöht. Der AHDB bezeichnet die erreichte Leistung als „bemerkenswer ten Mei lenstein“, schließlich werde damit der 2020 von der eigens ins Leben gerufenen Vereinigung „Responsible Use of Medicines in Agriculture“ festgelegte Ziel, den Antibiotikaeinsatz bis 2024 um ein Drittel zu verringern, bereits übertroffen. Der Vorsitzende des britischen Schweineerzeugerverbandes, Robert Mutimer, lobte in Anbetracht dessen die „Anstrengungen von Schweinemästern und Tierärzten“. Nachsatz: „Trotz wirtschaftlich angespannter Lage.“

