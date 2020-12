Für die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ab 2023 braucht es auch einen eigenen nationalen Strategieplan. Diesen zu erstellen ist Aufgabe des Landwirtschaftsministeriums. 14 Arbeitsgruppen mit Experten aus verschiedenen Branchen, den Bundesländern und auch von NGOs arbeiten seit Monaten am österreichischen Plan zur GAP-Umsetzung. Bei einzelnen Bearbeitungsschritten bittet das Landwirtschaftsministerium in Form von öffentlichen Konsultationen um Stellungnahmen aus der Bevölkerung. Aktuell ermittelt das Ministerium die Bedarfe, die als Grundlage für die Interventionsstrategie dienen sollen. Basierend auf den Ergebnissen einer ersten Analyse wurden 45 Bedarfe ermittelt. Diese können den Bereichen „Förderung eines intelligenten, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors“, „Stärkung von Umwelt- und Klimaschutz“, „Stärkung des sozioökonomischen Gefüges in ländlichen Gebieten“ sowie „Modernisierung des Sektors“ zugeordnet werden.

Die Bedarfsanalyse liegt ab sofort vor, bis zum 15. Jänner 2021 können Stellungnahmen dazu abgegeben werden. Alle Informationen und das entsprechende Formular stehen online unter: https://www.bmlrt.gv.at/land/eu-agrarpolitik-21-27/nationaler-strategieplan/entwurf_bedarfsanalyse-.html bereit. (E.Z.)

