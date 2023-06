Das teilte ein Konzernsprecher am „Innovation Summit“ in New York City mit. Demnach sollen künftig nebst dem Kerngeschäft – Saatgut und Pflanzenschutz – auch angrenzende Märkte wie etwa Bio-Produkte, Bio- Treibstoff und Carbon Farming durch den international tätigen Konzern bedient werden. In der Zentrale in Leverkusen erwartet man damit eine Verdoppelung des hauseigenen, jährlichen Marktpotenzials auf gut 200 Mrd. Euro.

- Bildquellen - Düse Feldspritze: agrarfoto.com