Agrar-Terminmarkt 4. Juli ’22 – Erneute Verkaufswelle bei Weizen

Am Freitagnachmittag setzte die nächste Verkaufswelle für Weizen ein. Der Kurs hat inzwischen 110 €/t vom Hoch verloren. Der September-KC-Weizen schloss mit einem Minus von 38 1/4 Cents bei 9,13 1/2 $. Die rasante Talfahrt der Weizenpreise ist atemberaubend und lässt sich im Grunde nur schwer erklären, wenn man davon ausgeht, dass die

Nichthandelsunternehmen ihre Besorgnis über den Krieg in der Ukraine gegen die Befürchtung eingetauscht haben, dass eine langsamere Weltwirtschaft und eine große Weizenernte in Russland die Weizenversorgung in den Jahren 2022-23 komfortabler machen werden.

US-Dezember-Mais versuchte am frühen Freitag höher zu starten, aber die Bemühungen hielten nicht lange an, denn der Dezember schloss mit einem Minus von 12 1/4 Cents bei $ 6,07 1/2, dem niedrigsten Schlusskurs seit vier Monaten. US-November-Sojabohnen überraschten die Märkte am Donnerstag mit einem rückläufigen Schlusskurs. Es ist immer noch ein früher Beginn eines langen Sommers, und angesichts der knappen Versorgungslage bei Sojabohnen alter Kulturen werden die Preisschwankungen wahrscheinlich noch stärker ausfallen als am Freitag.

Heute ist in des USA Feiertag und die Cbot geschlossen. Die Matif sollte etwas zulegen.

220704 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de