Agrar-Terminmarkt (22. Nov. ’23) / Günstige Preise, keiner kauft

Zum Handelsschluss konnte der Weizenpreis an der Matif zulegen. Auch an der Cbot zogen die Preise an. Auslöser war erneut ein Angriff auf die ukrainische Infrastruktur. Der Tiefststand von 6,16 1/2 $ für HWR-Weizen Termin März am Montag bedeutete einen Verlust von 34 % gegenüber dem Höchststand im Juli. Man sollte meinen, dass die Endverbraucher von Weizen irgendwann auf diese günstigen Preise reagieren würden. Bis jetzt werden sie jedoch weiterhin dafür belohnt, dass sie ihre Hände in den Schoß gelegt haben, ohne es zu bereuen. In der Tat hat der HRW-Weizen seit neun Jahren keinen derartigen Rückgang in eine Richtung erlebt.

Der Januar-Future für Sojabohnen war am Dienstag der stärkste Bestandteil des Sojakomplexes und schloss mit einem Plus von 1,04 Cents bei 53,43 Cents, dem höchsten Schlusskurs seit einem Monat. Der heiße und trockene Beginn der Sojabohnenernte in Zentralbrasilien hat die Aussaat verzögert und macht in einigen Regionen Nachpflanzungen erforderlich. Davon profitierte auch der Raps. Die Märkte sind seit Monaten unter Druck. Irgendwann könnte eine Gegenbewegung einsetzen.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot leicht im Plus.

