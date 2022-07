RZO: Gute Qualität zu guten Preisen vermarktet

307. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Freistadt am 6. Juli 2022

Bei der 307. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Freistadt konnte ein ansprechendes Angebot verzeichnet werden. Das deutlich überdurchschnittliche Angebot bei den Zuchtstieren konnte zu einem guten Durchschnittspreis und nahezu restlos verkauft werden.

Die Nachfrage nach Kühen in Milch war wiederum sehr gut, vor allem Kühe in guter Qualität erzielten ansprechende Preise. Den Tageshöchstpreis mit € 2.300,- erzielte eine Hermelin-Tochter mit einer aktuellen Leistung von 30 kg Milch.

Das etwas kleinere Angebot bei den höherträchtigen Kalbinnen bewegte sich preislich auf einem stabilen, guten Niveau. Das für den Juli-Markt übliche kleinere Angebot an kleinträchtigen Kalbinnen fand zu guten Durchschnittspreisen seine Abnehmer.

Das große Angebot an männlichen Nutzkälbern konnte zu einem sehr guten Durchschnittspreis von € 5,41 netto pro kg bei einem Durchschnittsgewicht von 106 kg restlos vermarktet werden.

Bei den weiblichen Zuchtkälbern war die St.Nr. 741, ein Wilko-Kalb aus Villeroy mit einem vorgeschätzten GZW von 131 besonders begehrt und erzielte einen Zuschlagspreis von € 1.680,- netto. Generell war der Absatz bei den weiblichen Zuchtkälbern aufgrund der guten Qualität sehr zufriedenstellend.

Die nächsten Zuchtrinder- und Kälberversteigerungen des RZO finden am Mittwoch, 17. August 2022 in Freistadt und am Donnerstag, 25. August 2022 in Wels statt.

Die nächste Nutzkälberversteigerung in Freistadt ist am Mittwoch, 27. Juli 2022.

In Maria Neustift wird am Donnerstag, 18. August 2022 der nächste Einstellermarkt abgehalten.

