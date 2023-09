Unter dem Motto „So viel ‚wir‘ steckt in Waldwirtschaft“ auf die aufwändige Wertschöpfungskette Holz in einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung aufmerksam. Wie das Agrarische Informationszentrum berichtet, konnten als Projektpartner das Sägeunternehmen Mayr-Melnhof Holz Holding, Holzspielzeughersteller Matador sowie die Geflügel-Fastfoodkette KFC gewonnen werden. Kunden aller drei Unternehmen werden beim Erwerb der jeweiligen PEFC-zertifizierten Produkte – also etwa Pellets, Fastfood-Verpackungen oder Spielzeug – mittels Plakaten und Infomaterialen über den Beitrag der Unternehmen zur nachhaltigen Waldwirtschaft aufgeklärt. Interessierte können außerdem über QR-Codes drei eigens erstellte Videos einsehen, in denen die zahlreichen Schritte vom Baum bis zum fertigen Produkt veranschaulicht werden.

„Wer zu Produkten mit dem PEFC Siegel greift, sichert sowohl den Wald als auch die heimischen Arbeitsplätze von morgen“, beteuert Valentina Kirnbauer-Schneider, Obmann-Stellvertreterin von PEFC Austria im Zuge der Kampagnen-Präsentation.

pefc.at/wiw/

- Bildquellen - Holzspielzeug: Marco Martins - stock.adobe.com