Agrar-Terminmarkt (23. Nov. ’23) / Weizen wackelt, Mais stabil

Der Weizenpreis kann sich nicht nachhaltig festigen. Die Preise reagieren zwar auf äußere Einflüsse, aber dieser positive Effekt kann den Preis nicht zwei Tage lang stützen.

Die Nachfrage am Kassamarkt ist weiterhin vorhanden. Auch die Prämie blieb in den letzten Tagen unverändert.

Heute ist in den USA Thanksgiving, daher bleiben die Börsen in den USA bis morgen Mittag geschlossen. Daher sind die Preise an der Matif heute sich selbst überlassen.

Der Rapspreis konnte auf Vortagesniveau schließen. Damit konnte sich der Markt gegen die negativen Vorgaben der Sojapreise stemmen, was zeigt, dass der Rapspreis zu einer gewissen eigenen Stärke gefunden hat. Selbst die negativen Sojaölpreise konnten den Preis nicht negativ beeinflussen.

Der Maispreis an der Matif notiert weiterhin stabil über der Marke von 200 €/t. Die Nachfrage bleibt konstant.

Der Euro konnte gegenüber dem Dollar wieder etwas zulegen, was den Weizenmarkt etwas belasten könnte. Heute Morgen rechnen wir mit einer Markteröffnung auf Vortagesniveau. Große Bewegungen werden heute nicht erwartet.

231123 Terminmarktnotierungen

