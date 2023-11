Agrar-Terminmarkt (21. Nov. ’23) / Jetzt geben auch die Kassamärkte nach

US-HRW-Weizen schloss mit einem Minus von 7 1/4 Cent bei 6,20 1/4 $ und damit auf einem neuen Jahrestief, ohne dass sich bisher eine nennenswerte Unterstützung für die Weizenpreise abzeichnet. Selbst französischer Mahlweizen schloss mit einem Minus von 1,1 % auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Der Weizen an der Matif litt zusätzlich unter einem stärkeren Euro. Mit den Kursverlusten gaben auch die Preise am Kassamarkt weiter nach. Das macht es natürlich schwer, Geld und Brief zusammenzubringen.

Nach einem schwächeren Start am Montagmorgen schlossen die Sojabohnen für Jänner am Montagabend mit einem Plus von 27 Cents bei $13,67 1/4 und zeigten damit zu Wochenbeginn einen Aufwärtstrend, der die Preise wieder über ihren 100- und 20-Tage-Durchschnitt brachte. Die Niederschlagsmenge in Zentralbrasilien war am Wochenende enttäuschend, sollte aber mit etwa 5 cm in dieser Woche ausreichen. Die Sojaproduktion im nächsten Bericht auf dem aktuellen Niveau zu halten, dürfte daher sehr schwierig werden. Raps konnte gestern nicht profitieren.

Heute könnte es an der Matif zu einer Gegenbewegung am Markt kommen.

231121 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de