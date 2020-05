Schmiedtbauers Europablick

GAP-ÜBERGANGSREGULIERUNG

Am vergangenen Dienstag haben wir Agrarabgeordnete mittels Fernabstimmung für die Fortschreibung der geltenden Regeln der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bis zum Inkrafttreten der Nachfolgeregelung gestimmt. Mit den GAP-Übergangsregeln können sich alle Land- und Forstwirte darauf verlassen, dass die bisher geltenden Regeln bis auf weiteres in Kraft bleiben. Eine überstürzte Mini-Reform in der Übergangszeit zu unseren Lasten wurde verhindert. Weil sich die Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2021-2027 deutlich verzögert haben, gehe ich von einer Übergangsperiode von zwei Jahren aus. Damit bleibt uns ausreichend Zeit, um eine „GAP neu“ zu verhandeln. Reformen und Innovationen stehen wir selbstverständlich offen gegenüber. Doch sie dürfen keine Mehrbelastung für uns Landwirte bedeuten, sondern müssen zu Verbesserungen der Situation der bäuerlichen Familienbetriebe führen. Und sie müssen eine zuverlässige, qualitativ hochwertige, regionale – und daher klimafreundliche – Lebensmittelversorgung in Österreich und Europa. Selbstverständlich sind die Übergangsbestimmungen für die GAP ein Zwischenschritt. Weiterhin gilt: Kürzungen des EU-Agrarbudgets dürfen nun auch angesichts unserer Leistung in der beispiellosen Krisensituation aufgrund der globalen Corona-Pandemie schon gar keine Option mehr sein. Eine robuste und effektive EU-Agrarpolitik ist für den Erhalt einer Landwirtschaft, wie wir alle sie kennen, schätzen und brauchen, unverzichtbar.