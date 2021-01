Rindermarkt KW 3/2021: Verhaltene Nachfrage

Europaweit herrscht derzeit noch ein relativ stabiles Preisniveau. Es wird von einem sehr überschaubaren Angebot an schlachtreifen Rindern berichtet. In Deutschland ist die Nachfrage nach Jungstieren etwas verhaltener als in den letzten Wochen, es kann dementsprechend zu leichten Preisrückgängen kommen.

Bei Schlachtkühen herrscht ebenfalls vermehrt Druck und es gibt leichte Abschläge aufgrund der rückläufigen Absatzlage. Generell ist es derzeit sehr schwierig zu prognostizieren, wie sich die weiteren Verschärfungen des Lock-downs in Europa auswirken werden.

In Österreich fehlt vor allem der Absatz in der Gastronomie, der nicht komplett durch den Lebensmitteleinzelhandel kompensiert werden kann. Bei exportabhängigen Kategorien wie z. B. bei den Kühen kann es zu rückläufiger Nachfrage kommen.

Das Angebot bei Jung­stieren in Österreich ist nach wie vor verhalten, wobei die Nachfrage, die in den letzten Wochen im Lebensmitteleinzelhandel sehr hoch war, auch etwas rückläufig ist. Die Preise sind stabil.

Bei Schlachtkühen ist das Angebot etwas größer, die Exportsituation wird zusehends schwieriger. Bei Redaktionsschluss konnte noch keine Preiseinigung mit allen Marktpartnern erzielt werden. Die Preise für Schlachtkälber und Kalbinnen sind stabil.

Preiserwartungen Woche 3/2021 – 18. bis 24. Jän.

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 3,47 (=)

Kalbin HK R2/3 2,90 (=)

Kuh HK R2/3 k.N. Vorwoche: 2,07

Schlachtkälber HK R2/3 6,25 (=)

Werner Habermann, Arge Rind